Heidelberg. (pol/rl) Bereits am vergangenen Sonntag hat ein junger Mann einer 32-Jährigen in der Hauptstraße ans Gesäß gefasst. Das teilte die Polizei am heutigen Freitag mit.

Die Frau hatte gegen 0.30 Uhr vor dem Gebäude in der Hauptstraße 117 auf eine Bekannte gewartet, als ihr ein etwa 25-Jähriger plötzlich lachend von hinten ans Gesäß griff. Die hinzugekommene Bekannte der 32-Jährigen stellte den Grabscher zur Rede und forderte ihn auf, dies zu unterlassen lassen. Der und auch sein Begleiter zeigten sich zunächst unbeeindruckt. Erst als mehrere Passanten aufmerksam wurden und anboten, die Polizei zu verständigen, gingen die beiden weg.

Die 32-Jährige erstattete erst später Anzeige bei der Polizei. Der Grabscher soll etwa 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er wurde als afrikanischer Phänotyp beschrieben, der schwarze, schulterlange Rastazöpfe trug. Zudem sei er sehr schlank gewesen und hatte eine kleine Zahnlücke oben links. Er trug eine knielange Jeans und ein T-Shirt mit Aufdruck. Sein Begleiter soll ebenfalls afrikanischen Phänotyps gewesen sein, war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte kurze schwarze Haare.

Die ermittelnde Kriminalpolizeidirektion Heidelberg erbittet sachdienliche Hinweise zum Tathergang und den beiden Männern. Wer ebenfalls von dem übergriffigen Verhalten betroffen war, kann sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.