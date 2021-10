Heidelberg-Bergheim. (pol/rl) Von einem jungen Mann belästigt wurde eine Frau am Donnerstagabend in Bergheim. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau gegen 18.30 Uhr in der Bluntschlistraße von einem etwa 25-Jährigen in englischer und dann in französischer Sprache angesprochen worden. Danach soll es zum Übergriff gekommen sein. Der genaue Tatverlauf werde noch ermittelt, hieß es.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat eine sehr schlanke Statur, eine dunklere Hautfarbe, füllige Lippen, mandelförmige Augen und ungepflegtes Äußeres. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-5555 entgegen.