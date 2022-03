Heidelberg. (pol/msc) Glück im Unglück hatte am Dienstag gegen 18 Uhr ein 15-jähriger E-Bike-Fahrer. Der Jugendliche fuhr auf der Straße Kühler Grund und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, weil er bergab zu schnell wurde und in den Gegenverkehr geriet.

Dabei verletzte sich der 15-Jährige laut Polizei nur leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden am E-Bike und am entgegenkommenden Seat von insgesamt rund 6000 Euro.