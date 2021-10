Heidelberg. (pol/make) Am Dienstag gegen 20 Uhr musste die Heidelberger Feuerwehr den Brand in einer Garage am Heidelberger Schlossberg löschen. Unrat stand in der freistehenden Garage in Flammen, berichtet die Polizei. Durch den Vollbrand wurde das Gebäude komplett zerstört.

Noch während des Einsatzes am Tatort in der Neuen Schlossstraße wurde ein 69-Jähriger aus Heidelberg als Tatverdächtiger festgenommen, teilt die Polizei in der Nacht mit.

Nach der Festnahme habe der Tatverdächtige die Polizeibeamten mit Fäusten und Tritten angegriffen. Mit Pfefferspray konnte er schließlich überwältigt werden, heißt es in dem Bericht aus der Nacht. Die Polizeibeamten blieben bei dem Angriff unverletzt.

Der 69-Jährige muss sich wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.

Update: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 08.15 Uhr