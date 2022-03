Heidelberg. (pol/mare) Am Montag waren in Heidelberg falsche zivile Polizisten unterwegs und ergaunerten in der Wohnung eines 78-jährigen Rentners ein Smartphone und eine Geldbörse mit Bargeld und der EC-Karte. Das teilt die Polizei mit.

Die beiden falschen Polizisten verschafften sich Zutritt zur Wohnung des 78-Jährigen in der Friedrichstraße und stahlen Bargeld, die EC-Karte, den Geldbeutel und ein Smartphone.

Der 78-jährige Rentner kann sich nicht mehr genau an den Tat- und Zeitablauf erinnern und kann auch keine Beschreibung der beiden falschen Polizisten in Zivil abgeben.

Derzeit laufen noch die Ermittlungen und eine Befragung der Nachbarschaft sowie weiteren möglichen Zeugen ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb suchen die Beamten Zeugen, die sich unter Telefon 06221/991764 melden können.