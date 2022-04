Heidelberg. (pol/mün) Irgendwie muss der 48 Jahre alte Mann gemerkt haben, dass er Hilfe benötigt. Denn er stoppte sein Auto auf der Straße und machte die Warnblinkanlage an. Und das mitten im Heidelberger Stadtteil Neuenheim gegen 20 Uhr am Samstagabend an der Kreuzung Brückenstraße und Schröderstraße.

Nach eigenen Angaben wurde die Polizei wegen eines "medizinischen Notfall" gerufen.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass der Autofahrer des VW Caddy offenbar stark alkoholisiert war. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug auch geführt hat und er sich damit strafbar gemacht haben könnte.

Ob der Mann auch einen Alkoholtest machen musste, war bei der Polizei nicht in Erfahrung zu bringen.

Zeugen, die beobachtet haben, wie der Mann sein Fahrzeug geführt hat, sollen sich beim Revier in Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/45690 melden.