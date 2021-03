Heidelberg. (pol/make) In Wieblingen hat sich am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr ein bislang unbekannter Mann einer Autofahrerin mit entblößtem Geschlechtsteil gezeigt. Eine Frau fuhr laut Polizeiangaben mit ihrem Pkw auf dem Wieblinger Weg und bog rechts auf den Kurpfalzring in Richtung Heidelberg-Wieblingen ab. Im Grünstreifen an der Auffahrt zum Kurpfalzring sah sie ein Mann stehen, der an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte und hierbei Blickkontakt zu ihr hielt.

Die im Anschluss verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Unbekannten ein, die jedoch ohne Ergebnis verlief.

Der Mann soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Er hat eine kräftige, untersetzte Statur, ein rundliches Gesicht und kurze braune Haare. Er trug eine Windjacke mit Kapuze und eine blaue Jeans.

Hinweise zu dem unbekannten Täter erbittet der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444.

Korrektur: In der vorherigen Text-Version verortete die Polizei den Vorfall im Pfaffengrund. Wir haben den Fehler korrigiert.

Update: Montag, 29. März 2021, 15.08 Uhr