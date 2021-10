Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Einbruch in ein parkendes Wohnmobil kam es in der Nacht zum Freitag in Neuenheim. Das teilte die Polizei mit.

Das Wohnmobil parkte in der Uferstraße, etwa 100 Meter westlich der Einmündung der Posseltstraße. Die Eigentümer hatten sich im Wohnmobil gegen 23 Uhr schlafen gelegt. Danach sollen die Täter eingedrungen sein, entwendeten Bargeld, eine Geldbörse sowie verschiedene persönliche Wertgegenstände und verschwanden, ohne dass die Schlafenden wach wurden.

Der Einbruch soll zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitagfrüh, 5.45 Uhr, stattgefunden haben. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter haben sich bei der Telefonnummer 06221/99-1700 zu melden.