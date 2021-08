Heidelberg. (pol/rl) In der Nacht zum Mittwoch wurde in die Pestalozzi-Grundschule in der Südstadt eingebrochen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Täter gelangten vermutlich über eine Seitentür in das Schulgebäude. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und verschoben dabei auch das Mobiliar. Danach verließen sie das Gebäude wieder.

In der näheren Umgebung der Schule fand die Polizei diversen Unrat, der im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen und als Spurenträger dienen könnte.

Wer Hinweise zum Geschehen an der Schule geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 0621/174-1700 zu melden.