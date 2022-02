Heidelberg-Bergheim. (pol/rl) Leicht verletzt wurde ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall bereits am Donnerstag vor einer Woche, 17. Februar.

Der Mann fuhr kurz vor 6 Uhr auf dem Gehweg der Mittermaierstraße in Richtung Neuenheim. An der Kreuzung zur Bergheimer Straße überquerte er die Fahrbahn der Bergheimer Straße bei Grünlicht. Dabei übersah ihn jedoch ein in gleicher Richtung fahrender Autofahrer, der an der Kreuzung nach rechts in die Bergheimer Straße einbiegen wollte. Beim folgenden Zusammenstoß stürzte der Scooter-Fahrer auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Autofahrer erkundigte sich zunächst nach dem Wohlbefinden des Verletzten. Während der 29-Jährige seinen Roller zur Seite stellte, fuhr der Autofahrer einfach weiter.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein hellblaues Auto älteren Baujahrs, vermutlich der Marke Seat gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 60 Jahre alt sein. Er trug einen grauen Dreitagebart, eine helle, rundliche Brille und eine Jacke, wie sie üblicherweise von Mitarbeitern von Sicherheitsdiensten getragen wird. In der Heckscheibe des Autos war ein Schild mit der Aufschrift "Security" zu sehen.

Nach Angaben des Geschädigten soll der Unfall auch von einer Frau beobachtet worden sein. Diese Zeugin sowie weitere Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.