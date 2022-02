Heidelberg. (pol/jasch) Einem Trickdieb gelang es, eine hochwertige Armbanduhr im Wert von rund 4000 Euro zu entwenden, während er sich von der Verkäuferin beraten ließ. Der Diebstahl ereignete sich am Montag gegen 12.15 Uhr in einem Ladengeschäft in der "Unteren Straße" in der Heidelberger Altstadt.

Der unbekannte Mann ließ er sich von einer Verkäuferin verschiedene Schmuckstücke zeigen und täuschte vor, diese kaufen zu wollen. Als die Verkäuferin den Verkauf vorbereitete, nutzte der Unbekannte einen unbeobachteten Moment und öffnete eine Vitrine, in der der Schlüssel bereits steckte. Er entwendete die hochwertige Armbanduhr samt Etui.

Als der Dieb die zuvor ausgesuchte Ware bezahlen sollte, gab er an, bar bezahlen zu wollen und hierfür am Geldautomaten erst Geld abheben müsse. Nichtsahnend stimmte die Verkäuferin zu und der Unbekannte verließ das Ladengeschäft samt Diebesgut. Erst nachdem der Mann nicht mehr zurückkehrte, wurde die Frau misstrauisch und bemerkte den Diebstahl.

Zeugen, die Hinweise geben können, nimmt das Polizeireviersich unter der Rufnummer 06221/991700 zu melden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlank, schütteres und schwarzes Haar in Form eines Kurzhaarschnitts, Dreitagebart, gebräunte Haut sowie dunkle Kleidung. Der Mann habe zudem französisch gesprochen.