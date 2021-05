Heidelberg. (pol/mün) Da hatte der Ladendetektiv an der richtigen Stelle aufgepasst: Zwei Männer wollten am Donnerstagabend in einem Baumarkt in der Bahnstadt Materialien und Waren im Wert von 600 Euro stehlen. Nach Angaben der Polizei hatten sich der 26- und der 37-Jährige im Drive-in-Bereich des Marktes in den Regalen bedient. Die Artikel steckten sie in den Kasten, in dem das Reserverad untergebracht wird. An der Kasse wollten sie durchfahren, ohne zu bezahlen.

Und da trat der Ladendetektiv in Erscheinung und entlarvte die beiden Männer. Er verständigte die Polizei und die Beamten fanden dazu noch ein Cuttermesser sowie mehrere Stichsägeblätter in der Arbeitshose des 26-Jährigen.

Gegen beide wird nun wegen Diebstahls, gegen den 26-jährigen Mann wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.