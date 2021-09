Heidelberg. (pol/mare) Diebe sind in der Nacht zu Sonntag in das Corona-Testzentrum am Kornmarkt eingebrochen und haben mehrere Kartons mit Schnelltests gestohlen. Das berichtet die Polizei,

Ein Mann hatte vier Täter gegen 3.10 Uhr vom Testzentrum in Richtung Karlstorbahnhof und Bergbahn flüchten sehen und die Polizei verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Teile der Beute wurde kurze Zeit später in den Neckarstaden und am Karlsplatz aufgefunden.

Der entstandene Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06221/99-1700.