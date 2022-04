Heidelberg. (pol/msc) Rund um Ostern haben Diebe die Verdecke von Cabrios aufgeschnitten und dann ausgeraubt. Sowohl zwischen 15. den 16. April, als auch zwischen 19. und 20. April wurden mehrere Cabriolets, die in Tiefgaragen in der Straße "Langer Anger" abgestellt waren, auf diese Weise beschädigt. Das teilte die Polizei mit.

Insgesamt machten sich die noch unbekannten Täter an 27 Autos zu schaffen und richteten an diesen einen Schaden im fünfstelligen Bereich an. Darüber hinaus entstand zudem ein Diebstahlschaden im hohen dreistelligen Bereich. Entwendet wurden teilweise auch persönliche Gegenstände oder die Fernsteuerungen für die Tiefgarageneinfahrt.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter über die Einfahrten in die jeweiligen Tiefgaragen gelangten, nachdem diese durch Anwohner benutzt worden waren. Daher führt die Zentrale Kriminaltechnik jetzt eine Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durch.

Auch aus den Tiefgaragen eines Anwesens am Czernyring und eines Anwesens in der Vangerowstraße wurden aus Cabrios Gegenstände entwendet – auf die gleiche Art. Ein genauer Tatzeitraum lässt sich hier aktuell nicht eingrenzen. Ob diese Taten in Zusammenhang mit den Taten entlang des "Langen Angers" stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte. Dieses bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06221/991700 zu melden.