Heidelberg. (pol/rl) Ein sexuell übergriffiger 32-Jähriger sorgte am frühen Freitagabend in einem Rohrbacher Einkaufszentrum für Tumult. Der stark betrunkene Mann stand gegen 18.30 Uhr hinter einer 19-Jährigen in der Kassen-Warteschlange. Plötzlich griff er ihr an den Po, worauf es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden kam.

Dann griffen mehrere Angehörige der Frau sowie Kunden und Markt-Angestellte ein. Der 32-Jährige wurde überwältigt und bis zum Eintreffen einer verständigten Polizeistreife festgehalten.

Es stellte sich heraus, dass der Mann rund 1,8 Promille intus hatte. Darüber hinaus wurde sein Fahrrad sichergestellt, mit dem er zum Einkaufszentrum gefahren war. Ob er das Damenfahrrad gestohlen hat, ermittelt nun die Polizei. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen kam der 32-Jährige wurde auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.