Die "Tier"-E-Scooter waren im August 2019 die ersten, die in Heidelberg fuhren. Foto: Rothe

Heidelberg. (pol/rl) Am Sonntag gegen 1.15 Uhr fiel den Beamten des Polizeirevier Heidelberg-Mitte ein E-Scooter-Fahrer auf, der in Schlangenlinen auf der Rohrbacher Straße in Richtung Kurfürstenanlage fuhr.

Bei der Fahrzeugkontrolle und einem anschließenden Alkoholtest stellten die Beamten fest, dass der Fahrer rund zwei Promille intus hatte.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.