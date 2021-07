Heidelberg. (pol/mare) Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Samstagabend in Kirchheim einen Unfall, als er vor einer Kontrolle flüchtete, teilte die Polizei mit.

Der 36-jährige 3er-BMW-Fahrer fiel einer Polizeistreife gegen 18.30 Uhr in der Pleikartsförster Straße auf, da er seinen Wagen beschleunigte, nachdem er die Beamten bemerkt hatte. Die Polizisten folgten dem BMW und wollten ihn mit Blaulicht und Leuchtschrift dazu bringen, anzuhalten. Ungeachtet dessen fuhr der BMW mit hoher Geschwindigkeit weiter durch mehrere Straßen in Kirchheim.

Als der 36-Jährige von der Marienburger Straße in die Elbinger Straße abbiegen wollte, verlor der Fahrer die Kontrolle über den BMW und der Wagen krachte auf einen geparkten Mercedes. Diesen schob er so noch gegen einen davor abgestellten VW. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Derzeit lässt sich der Sachschaden noch nicht abschätzen.

Der BMW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Er muss mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.