Heidelberg. (pol/make) Am Montagmorgen ist gegen 8.15 Uhr im Stadtteil Bergheim ein Auto mit einem Linienbus kollidiert. Dabei wurden nach derzeitigem Stand vier Personen verletzt.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg ergaben, war der Autofahrer auf der Bergheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Kirchstraße abbiegen. Dabei übersah er den Linienbus, der auf der Busspur ebenfalls in Richtung Bismarckplatz fuhr, weshalb es schließlich zur Kollision kam.

Der Unfall ist mittlerweile aufgenommen und die Bus- und Straßenbahnspur, die eine Stunde bis gegen 9.15 Uhr blockiert waren, ist wieder frei. Das Auto ist abgeschleppt. Neben den Rettungskräften war auch Berufsfeuerwehr vor Ort im Einsatz.