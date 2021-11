Heidelberg. (pol/rl) Ein 31-jähriger Fahrgast sorgte am Dienstagnachmittag für einen Polizeieinsatz im Stadtteil Bergheim. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 15 Uhr stiegen zwei Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe an der Haltestelle "Am Hauptbahnhof" in eine Straßenbahn. Als sie die Fahrgäste kontrollierten, fiel ihnen ein 31-Jähriger auf, der erst nach Beginn der Kontrolle sein Ticket entwertet hatte.

Die beiden Kontrolleure stellten den 31-Jährige zur Rede gestellt und forderten ihn auf, mit ihnen auszusteigen. An der Haltestelle "Stadtbücherei" verließen die beiden Mitarbeiter zusammen mit dem 31-Jährigen die Straßenbahn. Nun versuchte der Erwischte davonzurennen, jedoch stellten sich die Kontrolleure ihm in den Weg und hielten ihn auf.

Der 31-Jährige beleidigte nun die Männer und baute sich provokativ vor ihnen auf. Als die Kontrolleure die Polizei verständigten, sprang der Erwischte über die dortige Brüstung und rannte in Richtung Gerichtsgebäude.

Da die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte bereits in der Nähe waren, konnten sie den Flüchtigen wenige Meter von der Haltestelle entfernt stellen und festnehmen. Er kam zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.