Heidelberg-Bergheim. (pol/sake) Es kann nicht immer glatt laufen: Bei dem Versuch einem Mann einen 10-Euro-Schein aus der Tasche zu stehlen, wurde der Dieb vom Geschädigten auf frischer Tat ertappt.

Auf der Verkehrsinsel Rohrbacher Straße/ Poststraße mischte sich noch ein Passant in die Situation am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, ein und hielt den Täter fest, was für beide in einer Rangelei endete. Der Täter gab auf und flüchtete. Dabei ließ er seine Jacke und seinen Rucksack zurück. Ein weiterer Zeuge kam noch zu Hilfe, aber der Täter konnte nicht festgehalten werden. Bis zu Eintreffen der Polizei hatte auch der Geschädigte ohne Angaben seines Namens die Örtlichkeit verlassen.

Der Geschädigte wird wie folgt beschrieben: Etwa 80 Jahre alt, auffallend groß (etwa 190 cm), dunkelblonde Haare, Dreitagebart, ungepflegtes Äußeres, sprach sehr schwerfällig und war mit einem beigen Trenchcoat bekleidet.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, sportliche Figur, Basecap mit Schild nach hinten, rot/weiß/blau schräg gestreiftes T-Shirt, hellblaue Jeans

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.