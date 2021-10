Heidelberg. (pol/rl) Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall in Bergheim am Montagnachmittag. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 13.15 Uhr auf der Poststraße in Richtung Bergheimer Straße unterwegs. Als ein bislang unbekannter Autofahrer von der Bergheimer Straße nach rechts in die Poststraße einbog, geriet er zu weit nach links und kam der Frau auf ihrer Spur entgegen.

Die 29-Jährige wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei streifte sie erst den entgegenkommenden Wagen und dann einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Caddy.

Am Mercedes und am Caddy entstand insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden. Obwohl auch das Auto Unfallverursachers auf der linken Seite beschädigt wurde, war er einfach weitergefahren und hat sich bisher nicht gemeldet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Heidelberger Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.