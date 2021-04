Heidelberg. (pol/rl) Am Montagvormittag stießen in Wieblingen ein Auto und ein Kleinlaster zusammen. Das teilte die Polizei mit.

Ein 19-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 9.40 Uhr auf dem Kurpfalzring in Richtung Wieblingen und wollte an der Einmündung in die Umgehungsstraße (L637) nach rechts in Richtung Autobahn weiterfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Kleinlasters, dessen 57-jähriger Fahrer ebenfalls in Richtung Autobahn fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 19-jährige VW-Fahrer leicht verletzt. Der VW Auto musste abgeschleppt werden. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Es entstand rund 15.000 Euro Gesamtschaden.