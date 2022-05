Heidelberg. (pri/RNZ) Ein Auto hat am Mittwochnachmittag in Heidelberg gebrannt. Ersten Informationen zufolge hat gegen 15 Uhr in der Parkstraße in Rohrbach ein Opel Mocca Feuer gefangen. Offenbar durch einen technischen Defekt im Motorbereich hat sich das Feuer auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet.

Am Opel entsandt Totalschaden. Aktuell kommt es in diesem Bereich aufgrund einer Straßensperre zu Verkehrsbehinderungen.