Heidelberg. (pol/sake) Ein aufmerksamer Passant verständigte am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr die Polizei. Er hatte beobachtet, wie ein Mann in der Poststraße ein abgeschlossenes Fahrrad durch die Gegend trug.

Da er einen Diebstahl vermutete, sprach er den Unbekannten an. Sofort warf der Dieb das Rad in ein angrenzendes Gebüsch und ergriff die Flucht. Nur wenige Minuten später kehrte der Langfinger aber zurück. Er hatte sich zwischenzeitlich ein anderes Fahrrad ausgesucht. Mit dem Rad fuhr der junge Mann unbeeindruckt an dem Zeugen vorbei, weiter in Richtung Rohrbacher Straße. Die Einsatzkräfte folgten ihm und nahmen den sichtlich alkoholisierten Fahrraddieb fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab rund zwei Promille. Der junge Mann wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen, teilt die Polizei mit.

Die beiden gestohlenen Fahrräder wurden sichergestellt. Das Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach den Eigentümern:

1. Mountainbike der Marke "Bulls" in den Farben schwarz, weiß und blau

2. Mountainbike der Marke "Rockrider" in den Farben blau und rot. Das Zweirad war außerdem mit einem Bügelschloss am Hinterrad gesichert.

Die Eigentümer der beiden Fahrräder werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter der Telefonnummer 0621 174 1700 zu melden.