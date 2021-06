Heidelberg. (pol/make) Am Freitag ist es in der Rottmannstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 20:40 Uhr hielt laut Polizeiangaben der Fahrer eines Hyundai auf der Rottmannstraße in südliche Fahrtrichtung vor einer roten Ampel an. Ein hinter ihm fahrender Subaru erkannte die Situation augenscheinlich zu spät und fuhr trotz sofort eingeleiteten Bremsmanövers auf den Hyundai auf.

Fahrer als auch Beifahrerin des Hyundais wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Bei dem Subaru entstand ein erheblicher Schaden an der Motorhaube. Der Hyundai wurde am Heck bis zum Hinterreifen eingedrückt. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 4000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/45690 zu melden.