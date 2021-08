Heidelberg. (pol/make). Vier Fahrzeuge sind bei einem Auffahrunfall in der Altstadt aufeinander geschoben worden, was für einen Schaden von 50.000 Euro geführt hat. Laut Polizeigaben fuhr ein 18-Jähriger am Montagmorgen um 1:08 Uhr die Straße Klingenteichanlage in Fahrtrichtung Heidelberg und bog an der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Anlage links in diese ab.

Hierbei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Auto und stieß in der Folge gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug, das wiederum auf zwei weitere Autos geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden die Airbags im Seat ausgelöst. Der 18-Jährige sowie sein 19-jähriger Beifahrer, die sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien konnten, warteten am Straßenrand auf das Eintreffen der Polizei. Während der Fahrer unverletzt blieb, klagte sein Beifahrer über Schmerzen im Bein. Er wurde noch am Unfallort durch einen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt. Der Seat des 18-Jährigen sowie ein weiteres Fahrzeug mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 50.000 Euro. Der Führerschein des jungen Mannes wurde zur Vorbereitung der Einziehung einbehalten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden er sowie sein Beifahrer nach Hause entlassen.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Des Weiteren wird eine Meldung an die Führerscheinstelle gefertigt und wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.