Heidelberg. (pol/mare) Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in Heidelberg. Das berichtet die Polizei.

Ein 56-jähriger Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem Citroën auf der Karlsruher Straße (Landesstraße L594) von Leimen in Richtung Heidelberg unterwegs. An der Abzweigung zur Bundesstraße B3/B535 musste er auf dem Rechtsabbiegestreifen an der Ampel anhalten, da diese wegen einer herannahenden Straßenbahn auf Rot schaltete.

Ein nachfolgender 45-jähriger Mercedes-Fahrer realisierte dies zu spät und fuhr dem Citroën auf. Dabei lösten im Mercedes die Airbags aus. Der 45-Jährige zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu, die jedoch nicht behandlungsbedürftig waren.

Der Mercedes des Mannes war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.