Heidelberg. (pol/mare) Weil ein E-Scooter auf die Straße gelegt wurde, hat es am frühen Samstagmorgen in Heidelberg einen Unfall gegeben. Das meldet die Polizei.

Um kurz nach 2 Uhr bog ein 34-jähriger VW-Fahrer von den Hangäckerhöfen in den Dohlweg ab. Im Einmündungsbereich hatten Unbekannte zuvor einen E-Scooter so platziert, dass der Autofahrer diesen nicht erkennen konnte. Der VW kollidierte mit dem Scooter, wodurch an seinem Fahrzeug ein Schaden von mindestens 2000 Euro entstand.

Das Polizeirevier Heidelberg Süd ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0.