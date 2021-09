Heidelberg. (pol/rl/make) Zu einem schweren Unfall ist es in Neuenheim am Donnerstagabend gekommen. Dem Polizeibericht zufolge überschlug sich gegen 22.20 Uhr ein Auto auf der Berliner Straße und blieb auf dem Dach liegen.

Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Jahnstraße vom Neuenheimer Feld kommend in östliche Richtung. In Höhe des Kreuzungsbereichs zur Berliner Straße fuhr sie bei Rot in die Kreuzung hinein. Hierbei kollidierte sie mit dem von rechts kommenden Pkw eines 24-Jährigen, der gerade die Ernst-Walz-Brücke passierte hatte und bei Grünlicht in Richtung Handschuhsheim unterwegs war.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der VW und blieb anschließend auf dem Fahrzeugdach mitten auf der Kreuzung liegen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden.

Zusammen mit der Berufsfeuerwehr Heidelberg und einer Spezialfirma für die Fahrbahnreinigung konnten die ausgelaufenen Betriebsstoffe beseitigt und die komplette Fahrbahn für den nachfolgenden Verkehr wieder freigegeben werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.