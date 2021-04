Heidelberg. (pol/mare) Eine 22-jährige Frau und ein noch unbekannter Begleiter haben wohl in der Bergheimer Straße und in der Hauptstraße/Ecke Neugasse Mauern mit Schriftzügen "verziert". Das berichtet die Polizei.

Sonntagnacht gegen 3.30 Uhr erwischte die Polizei demnach an der Kreuzung Bergheimer Straße und Mittermaierstraße zwei Personen. Als sie die Beamten sahen, flüchteten sie sofort. Während der Unbekannte in Richtung Vangerowstraße entkam, schnappten die Polizisten die 22-Jährige am Alfons-Beil-Platz.

An ihren Kleidern und Händen waren Farbreste, in der Sporttasche, die die junge Frau dabei hatte, fanden die Beamten vier Farbdosen und Schablonen und Handschuhe. Die entsprechenden Schriftzüge, die noch frisch waren, stellten die Ordnungshüter dann an Mauern in der Bergheimer Straße und in der Hauptstraße Ecke Neugasse fest.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.