Heidelberg. (pol/jasch) Am Dienstagnachmittag wurde ein 17-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Eine 31-jährige Nissan-Fahrerin bog im Pfaffengrund in Höhe des Kurpfalzrings von einem Grundstück aus auf die Eppelheimer Straße ein und wollte in Richtung Innenstadt weiterfahren. Dabei übersah sie den 17-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Eppelheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß fiel der Jugendliche auf die Straße.

In einer Praxis in der Nähe wurde der Junge erstversorgt. Angehörige brachten den 17-Jährigen noch vorsorglich in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.