Heddesheim. (pol/mün) Als ein 56 Jahre alter Heddesheimer am Dienstagfrüh vor die Haustür trat, fehlte da etwas: sein Jeep im Wert von 70.000 Euro. Am Montagabend gegen 22 Uhr stand das teure Auto noch in der Birkenstraße an der richtigen Stelle. Am Dienstag um 7.30 Uhr entdeckte der Besitzer den Diebstahl, berichtet die Polizei.

Der Jeep verfügt über eine "Keyless Go"-Funktion, die sich die Diebe für deren Taten immer wieder zunutze machen. Ob auch der Jeep auf diese Weise entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Viele hochwertige Fahrzeuge sind mit einem "Keyless Go"-System ausgestattet. Damit erkennen diese Autos über ein Funksignal den zugehörigen Schlüssel, wenn er sich in der Nähe des Fahrzeugs befindet. So lässt sich das Auto öffnen und starten.

Nach Angaben der Polizei sind diese schlüssellose Zugangssysteme auch sicherheitsanfällig. Diebe nutzen die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel, um sich unberechtigt Zugang zum Auto zu verschaffen. Sie verwenden dazu Funkstreckenverlängerungen, mit denen die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel abgefangen und durch den Aufbau einer Relaisstation verlängert wird. Diese Technik simuliert dem Fahrzeug einen berechtigten Schlüssel, der tatsächlich aber nicht vor Ort ist.