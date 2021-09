Heddesheim. (pol/mare) Eine Gruppe Jugendlicher hat am Dienstagabend Gullydeckel in Heddesheim ausgehoben und in ein Feld geworfen. Das teilt die Polizei mit.

Passanten beobachteten demnach gegen 22.40 Uhr, wie eine Gruppe Jugendlicher im Kreuzungsbereich der Breslauer und Berliner Straße Kanalschachtdeckel aushoben und in das angrenzende Feld schmissen. Kurz darauf flüchtete die Gruppe in Richtung der Mannheimer Straße.

Die alarmierten Polizisten fanden kurz darauf eine fünfköpfige Gruppe, wobei drei sofort zu Fuß flüchteten. Die Beamten holten zwei von ihnen schnell ein und hielten sie fest. Einer konnte flüchten - er verlor dabei aber seinen Geldbeutel. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die beiden geöffneten Kanalschächte wurden wieder geschlossen, sodass keine weitere Gefahr für den Straßenverkehr bestand.

Die Polizei ermittelt aber weiter wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und suchen Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06203/41443.