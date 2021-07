Heddesheim. (pol/ppf) Damit hatte ein 32-Jähriger wohl nicht gerechnet, als er am Dienstagabend versuchte, in ein Haus im Ulmenweg einzubrechen: Gleich mehrere Nachbarn und die Eigentümer selbst wurden auf seinen Einbruchsversuch aufmerksam und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Zuvor hatte der Täter die Garage des Hauses betreten und daraus einen Hammer und einen Meißel entwendet, mit dem er anschließend versuchte, die Hauseingangstüre aufzustemmen. Der Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen, das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Verletzt wurde niemand. Die aufmerksamen Anwohner umringten den Mann, sodass dieser nicht flüchten konnte. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizeidirektion wegen Einbruchs.