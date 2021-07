Haßmersheim. (pol/lyd) Trotz Gegenverkehrs versuchte eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin am Dienstagmittag, kurz nach 13 Uhr, auf der Strecke zwischen Haßmersheim und Neckarmühlbach einen Sattelzug zu überholen, teilt die Polizei mit.

Dabei hatte die Frau wohl übersehen, dass ein Peugeot-Fahrer in die Gegenrichtung unterwegs war. Der Mercedes und der Peugeot kollidierten.

Der Aufprall war so heftig, dass sowohl die Frau als auch der Mann am Steuer des Peugeot leicht verletzt wurden und der Mercedes zudem noch gegen den Sattelzug stieß. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.