Hardheim. (pol/mare) Unbekannte haben bei rund 60 Tannen in Hardheim die Spitzen abgeschnitten. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen Samstag, 2. April, und Montag, 11. April, waren die Täter auf einem Gartengrundstück beim Friedhof in Erfeld am Werk. Indem die Täter die Spitzen der zirka ein bis eineinhalb Meter großen Bäumchen abzwickten, verursachten sie Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Unter Telefon 06283/50540 können sie sich melden.