Hardheim. (pol/msc) Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist am Montag in einer Parkbucht am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen. Der Mann war zuvor einer Zeugin aufgefallen, wie die von ihr benachrichtigte Polizei mitteilte.

Diese fand den Lastwagenfahrer dann gegen 16 Uhr in einer Parkbucht zwischen Gerichtstetten und Buchen. Er saß in seinem Fahrzeug und schlief, während der Motor noch lief.

Da die Beamten bei der Kontrolle einen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, er muss mit einer Anzeige rechnen.