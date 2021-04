Hardheim. (RNZ) Ein Opel-Fahrer hat bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Hardheim leichte Verletzungen erlitten. Der 33-Jährige fuhr laut Polizeiangaben gegen 6.30 Uhr auf der Landstraße von Ahorn-Eubigheim in Richtung Hardheim-Gerichstetten, als er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Opel kam schließlich knapp 300 Meter abseits der Fahrbahn auf einem Feldweg zum Stehen. Der 33-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von knapp 2000 Euro.