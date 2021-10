Gundelsheim. (pol/rl) Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Gundelsheim. Ein 53-jähriger Audi-Fahrer war kurz nach 14 Uhr auf einem Feldweg aus Richtung Gundelsheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Bachenau unterwegs. Hier übersah er vermutlich ein Traktorgespann, dass von rechts auf einem kreuzenden Feldweg heranfuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 53 Jahre alte Audi-Fahrer leicht verletzt, der 33-jährige Traktor-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand mehr als 50.000 Euro Sachschaden.