Gundelsheim. (pol/jasch) In Gundelsheim soll es womöglich einen Exhibitionist geben. Zwei Frauen soll der Mann schon aufgefallen sein, berichtet die Polizei.

Im November hatte eine Joggerin einen blonden Mann mittleren Alters beobachtet, wie er auf einem Feldweg auffällig an seiner Kleidung hantierte. Anfang Februar fiel vermutlich derselbe Unbekannte erneut mit einem ähnlichen Verhalten auf. Der Mann lief am Ortseingang des Gundelsheimer Industriegebietes entlang und hantierte auf auffällige Art und Weise an seiner Hose.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter Telefon 06269/41041 entgegen.