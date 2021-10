Gundelsheim. (pol/mare) Ein betrunkener 53-Jähriger hat am Dienstagabend in Gundelsheim mehrere Frauen belästigt. Das berichtet die Polizei.

Der Mann sprach auf dem Parkplatz eines Discounters mehrere Frauen an und spielte vor ihnen an seinem Glied herum. Der Mann hörte damit nicht auf, bis eine der Frauen die Polizei informierte. Zwei der belästigten Frauen gingen daraufhin in Richtung des Bahnhofs davon, woraufhin der 53-Jährige zu seinem Wagen lief und den Frauen hinterherfuhr.

Am Bahnhof entblößte sich der Mann erneut, bevor er in einer nahegelegenen Gaststätte auf eine weitere Frau traf. Der Mann forderte sie zunächst verbal zu sexuellen Handlungen auf und berührte sie dann unsittlich. Der Mann wurde daraufhin aus der Kneipe geworfen.

Eine eintreffende Streife der Polizei stellte fest, dass der Mann einen Alkoholpegel von fast 2,2 Promille hatte und brachte ihn für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus. Auf den Mann kommen nun nicht nur Anzeigen wegen sexueller Belästigung, sondern auch wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.