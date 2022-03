Großsachsen. (pol/msc) Ein 31-jähriger Mann randalierte am Samstagabend in der Goldbeckstraße. Zunächst schrie er laut Polizeiangaben laut herum, dann schlug er einem 59-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Später beschädigte der Mann ein Auto an einer Ladesäule. Bei diesem wurden Schäden an der Windschutzscheibe und am Außenspiegel festgestellt, ob auch die Ladesäule beschädigt ist, ist nicht bekannt.

Der 31-Jährige stand laut Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Nun wird gegen ihn wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt, die Nacht über musste er in Polizeigewahrsam verbringen.