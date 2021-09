Graben-Neudorf. (pol/lyd) In der Nacht auf Samstag kam es in der S-Bahn Linie S33 auf Höhe Graben-Neudorf möglicherweise zu einer Bedrohung mit einem Messer, teilt die Bundespolizei mit. Diese sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, darunter auch eine Gruppe Jugendlicher, die mit dem Fall in Zusammenhang steht.

Gegen 1 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis darüber, dass ein Mann am Bahnhof Graben-Neudorf von einer Gruppe Jugendlicher verfolgt werde. Ein Zeuge sagte aus, dass die Jugendlichen zuvor von dem Mann mit einem Messer bedroht worden seien. Dies hätten sie ihm gegenüber gesagt.

Bis zum Eintreffen einer Streife der Landespolizei hatte der Zug seine Fahrt bereits Richtung Germersheim fortgesetzt. Die Jugendlichen waren ebenfalls mit diesem Zug weitergefahren.

Die Beamten stellten am Bahnsteig den Tatverdächtigen, einen 31-jährigen Mann fest. Der Mann wies leichte Schürf- und Schnittwunden an den Händen auf. In einer ersten Befragung machte er widersprüchliche Angaben. Ein Messer stellten die Beamten nicht fest.

Die Bundespolizei bittet Personen, die am 25. September gegen 1 Uhr in der S33 von Bruchsal nach Germersheim etwas beobachtet haben, sich zu melden. Insbesondere werden die Jugendlichen gebeten, Kontakt mit der Bundespolizei aufzunehmen.

Hinweise können jederzeit unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de abgegeben werden.