Gaiberg. (pol/mün) Es begann mit einer Unfallflucht und wurde dann doch noch eine gefährliche Angelegenheit, was da am Samstagabend gegen 20 Uhr in Gaiberg passiert.

Der Fahrer eines BMW mit polnischen Kennzeichen war in der Heidelberger Straße gegen einen geparkten Skoda gestoßen. Der BMW fuhr einfach weiter, kam allerdings wieder zurück, weil er gewendet hatte.

Mittlerweile waren Zeugen und auch die Skoda-Besitzern vor Ort, sahen den BMW und wollten den Fahrer zum Anhalten bewegen. Doch der soll mit unverminderter Geschwindigkeit auf die Gruppe zugefahren sein, berichtet die Polizei. Die Menschen mussten zur Seite springen, um nicht verletzt zu werden.

Anschließend flüchtete der BWM in Richtung Heidelberg und wurde dort gegen 21 Uhr in der Bauamtsgasse gefunden. Von den Insassen fehlte jede Spur. Zeugen gaben an, dass zwei Männer ausgestiegen seien und in Richtung Neckar davonliefen. Die weitere Fahndung verlief allerdings ohne Erfolg. Der BMW wurde sichergestellt.

Die beiden Personen im BMW sollen 20 bis 25 Jahre alt sein. Der Fahrer sei etwa 1,70 Meter groß und korpulent. Der Beifahrer sei etwas größer und habe blonde Haare. Beide sollen graue Shirts mit Aufdruck getragen haben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silber-blauen 3er BMW.

Am beschädigten PKW Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro.

Die Verkehrspolizei Heidelberg bittet nun weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621/174-4111 zu melden.