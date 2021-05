Leimen-Gauangelloch. (pol/make) Zwischen Gaiberg und Gauangelloch ist es am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, auf der Kreisstraße K4161 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben waren drei Fahrzeuge, darunter zwei Autos und ein LKW, beteiligt. Ein Auto hatte sich aus bislang noch unbekannten Gründen überschlagen. Zu dem genauen Unfallhergang ist derzeit noch nichts weiter bekannt.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner der Verkehrsteilnehmer verletzt. Eine Person kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus.

Die beiden Autos mussten in der Folge abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit ebenfalls noch unbekannt.

Durch die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in beiden Richtungen für rund eine Stunde komplett gesperrt. Gegen 7.30 Uhr konnte der Verkehr dann in Richtung Gauangelloch an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Erst gegen 9 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen vor Ort abgeschlossen und beide Fahrbahnen wieder freigegeben.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 18.07 Uhr