Eschelbronn. (pol/lyd) In der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 13.30 Uhr beschädigten Unbekannte auf einem Wiesengrundstück in der Bahnhofstraße eine Holzhütte sowie einen alten Wohnwagen, teilt die Polizei mit.

Der oder die Unbekannten schlugen am Wohnwagen die Fensterscheiben ein und rissen die Tür aus dem Rahmen. An der Holzhütte zerstörten sie ebenfalls die Eingangstür und kritzelten verschiedene Schriftzüge und Symbole an die Außenwand. Außerdem hinterließen die Unbekannten eine Menge Müll in Form von Zigarettenkippen, Pizza-Schachteln, Chips-Tüten und kleine Spirituosenflaschen.

Entwendet wurde augenscheinlich nichts - der Sachschaden wird auf ca. 250 EUR geschätzt. Die Pächterin, die das Grundstück am Fahrradweg nach Zuzenhausen als Freizeitgelände für ihre Kinder nutzt, verständigte die Polizei.

Der Polizeiposten Waibstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den zerstörungswütigen Unbekannten geben können, sich dort unter der Telefonnummer 07263 / 5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900 zu melden.