Eschelbronn. (pol/ppf) Die Polizei fahndet nach einer Frau, die eine vierstellige Summe von einer Pflegebedürftigen erbeutet haben soll. Kurz vor dem 30. September 2020 soll sich der Vorfall ereignet haben, bei dem die Verdächtige aus dem Haushalt der Geschädigten in Eschelbronn deren Girokarte entwendet habe. Mit dieser wurde von der unbekannten Person oder einer von ihr beauftragten dritten Person am 30. September 2020 an einem Geldautomaten der Volksbank Neckartal eG in 69250 Schönau eine vierstellige Summe Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Die Bilder der Überwachungskamera der Bank zeigen eine weibliche Person im SB-Bereich der Geschäftsstelle in 69250 Schönau, welche mit der entwendeten Girokarte der Geschädigten am Geldautomaten Bargeld abhebt.

Bei sachdienlichen Hinweisen bittet die Polizei um Mitteilung an den Polizeiposten Waibstadt unter der Telefonnummer 07263-5807 oder an den Kriminaldauerdienst unter 0621 174-4444.