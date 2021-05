Eppingen. (jubu) Nach einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagabend die Westtangente in Eppingen gesperrt. Gegen 17.30 Uhr waren an der Kreuzung Frauenbrunner Straße/Westtangente ein Pkw und ein Zweirad kollidiert. Der Zweiradfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wird derzeit durch den Notarzt eines eingeflogenen Rettungshubschraubers versorgt. Über den genauen Unfallhergang liegen bislang noch keine Informationen vor. Unfallspezialisten der Polizei sind auf Anfahrt.