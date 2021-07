Eppingen. (pol/rl) Zu einem Unfall in einem Weinberg bei Kleingartach kam es am Freitagnachmittag. Ersten Informationen der Polizei zufolge ist ein Traktor bei Arbeiten im Weinberg am Ortsausgang an der Landesstraße L1110 umgestürzt. Der Fahrer des Traktors wurde dabei so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber zum Unfallort gerufen wurde.