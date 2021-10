Eppingen. (jubu) Am Samstagvormittag ereignete sich auf der Adelshofener Straße in Eppingen ein Unfall bei dem mehrere Menschen leicht verletzt wurden. Wie die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, wollte der Fahrer eines Seat Leon gegen 10.10 Uhr von einem Parkplatz rückwärts auf die Adelshofener Straße fahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein VW Arteon die Adelshofener Straße in Richtung Eppingen und erkannte das zurücksetzende Auto zu spät, weshalb die Fahrzeuge kollidierten.

Der VW lenkte nach dem Zusammenstoß nach links und blieb an einer Hecke stehen.

Die insgesamt vier Insassen von Seat und VW zogen sich leichtere Verletzungen zu und wurden vor Ort vom Notarzt untersucht.

Zur Personenrettung und Unterstützung der Rettungskräfte war die Freiwillige Feuerwehr Eppingen mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Das Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen und Notarzt aus Schwaigern und Eppingen vor Ort.

Die Adelshofener Straße für rund eine Stunde gesperrt.

Update: Samstag, 2. Oktober 2021, 11.49 Uhr